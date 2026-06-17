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الصافات
7
37:7
وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
وَحِفْظًا
مِّنْ
كُلِّ
شَیْطٰنٍ
مَّارِدٍ
۟ۚ
اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے
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Al-Sa'di
آپ 37:5 سے 37:8 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Он сотворил Вселенную и дарует пропитание всем обитающим в ней творениям. Ему покорно все сущее, и у Него нет сотоварищей ни в праве на господство, ни в праве на поклонение. Всевышний очень часто упоминает о своем праве на поклонение наряду со своим правом на господство, потому что последнее усиливает первое. Многобожники верили в то, что Аллах является Единственным Господом, однако считали, что можно поклоняться и другим божествам. Поэтому Аллах часто напоминает людям о том, во что они верят, и призывает их уверовать в то, что они отрицают. В этом аяте Аллах назвал Себя Господом всех восходов. Речь идет о местах появления светил над горизонтом. Эти слова свидетельствуют о существовании множества мест заката светил. Возможно, Аллах имел в виду места появления звезд над горизонтом, о которых также говорится в следующих аятах.