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6
37:6
انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٦
إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ٦
اِنَّا
زَیَّنَّا
السَّمَآءَ
الدُّنْیَا
بِزِیْنَةِ
لْكَوَاكِبِ
۟ۙ
ہم نے مزین کردیا ہے آسمانِ دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Sisi tumeupamba uwingu wa karibu kwa pambo la nyota.