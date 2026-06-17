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الصافات
3
37:3
فالتاليات ذكرا ٣
فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
فَالتّٰلِیٰتِ
ذِكْرًا
۟ۙ
پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний поклялся благородными ангелами, которые поклоняются Ему и с Его позволения распоряжаются некоторыми делами Вселенной. Он принес эту клятву, дабы засвидетельствовать, что только Он - Единственный Господь Бог, достойный поклонения. Вначале Он поклялся ангелами, которые выстраиваются в ряды для того, чтобы исправно служить Ему. Затем Он поклялся ангелами, которые сгоняют облака и управляют другими природными явлениями. Наконец, Он поклялся ангелами, которые читают поминание, то есть перечитывают Его слова. А поскольку ангелы обожествляют только Его, поклоняются только Ему и никогда не ослушаются Его повелений, Господь поклялся ими в подтверждение истинности единобожия.