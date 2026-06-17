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الصافات
3
37:3
فالتاليات ذكرا ٣
فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
فَالتّٰلِیٰتِ
ذِكْرًا
۟ۙ
پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
na kwa Malaika wanaosoma utajo wa Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, na maneno Yake,