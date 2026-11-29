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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 19
الصافات
19
37:19
فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩
فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩
فَاِنَّمَا
هِیَ
زَجْرَةٌ
وَّاحِدَةٌ
فَاِذَا
هُمْ
یَنْظُرُوْنَ
۟
بس ایک ہی جھِڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے (وہ سب کچھ جس کی خبر دی جارہی ہے)دیکھ رہے ہوں گے۔
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Tafsir Fathul Majid
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