سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الصافات
17
37:17
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
اَوَاٰبَآؤُنَا
الْاَوَّلُوْنَ
۟ؕ
اور کیا پہلے زمانے کے ہمارے آباء و اَجداد کو بھی
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Они сравнивают истину, которая является самым славным и самым прекрасным из всего, что есть на земле, с колдовством, которое является самым низменным и самым отвратительным деянием. Более того, они сравнивают божественные возможности Господа небес и земли с жалкими способностями человека, который является слабым и несовершенным во всех отношениях. Они считают воскрешение из мертвых невероятным и поэтому говорят: «Неужели мы будем воскрешены после того, как превратимся в прах и кости? Или будут воскрешены наши праотцы?» Это - самые большие, но совершенно безосновательные доказательства неверующих.