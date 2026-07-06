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الصافات
167
37:167
وان كانوا ليقولون ١٦٧
وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ١٦٧
وَاِنْ
كَانُوْا
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے
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Al-Qurtubi
عاد إلى الإخبار عن قول المشركين , أي كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا عيروا بالجهل قالوا : " لو أن عندنا ذكرا من الأولين "