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الصافات
165
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَّاِنَّا
لَنَحْنُ
الصَّآفُّوْنَ
۟ۚ
اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں۔
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Tafsir Muyassar
آپ 37:164 سے 37:166 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
قالت الملائكة:
وما منا أحدٌ إلا له مقام في السماء معلوم، وإنا لنحن الواقفون صفوفًا في عبادة الله وطاعته، وإنا لنحن المنزِّهون الله عن كل ما لا يليق به.