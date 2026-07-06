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الصافات
164
37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّاۤ
اِلَّا
لَهٗ
مَقَامٌ
مَّعْلُوْمٌ
۟ۙ
اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے۔
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Tafsir Muyassar
آپ 37:164 سے 37:166 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
قالت الملائكة:
وما منا أحدٌ إلا له مقام في السماء معلوم، وإنا لنحن الواقفون صفوفًا في عبادة الله وطاعته، وإنا لنحن المنزِّهون الله عن كل ما لا يليق به.