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الصافات
162
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَاۤ
اَنْتُمْ
عَلَیْهِ
بِفٰتِنِیْنَ
۟ۙ
تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তোমরা (ওদেরকে) আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।