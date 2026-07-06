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الصافات
160
37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
اِلَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کرلیے گئے ہیں۔
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Lakini wale waja wa Mwenyezi Mungu wanaomtakasia katika kumuabudu hawamsifu isipokuwa kwa sifa zinazolingana na utukufu Wake, kutakasika ni Kwake.