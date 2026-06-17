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الصافات
14
37:14
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
وَاِذَا
رَاَوْا
اٰیَةً
یَّسْتَسْخِرُوْنَ
۪۟
اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں
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حدیث
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা উপহাস করে