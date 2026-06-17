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الصافات
11
37:11
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١
فَاسْتَفْتِهِمْ
اَهُمْ
اَشَدُّ
خَلْقًا
اَمْ
مَّنْ
خَلَقْنَا ؕ
اِنَّا
خَلَقْنٰهُمْ
مِّنْ
طِیْنٍ
لَّازِبٍ
۟
تو (اے نبی ﷺ !) ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیس دار گارے سے
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العربية
Al-Sa'di
После того как Аллах напомнил людям о существовании огромных небесных тел, Он повелел Своему посланнику призвать неверующих призадуматься над творениями Господа. Они отказываются уверовать в воскрешение после смерти. Но разве воскресить усопших людей труднее, чем сотворить могучие небеса и огромные планеты? Вне всякого сомнения, многобожники признаются в том, что сотворить небеса и землю намного сложнее, чем воскресить человека. Все это обязывает людей уверовать в жизнь после смерти. Но это не является единственным доказательством правдивости воскрешения. Всевышний сотворил человека из хорошей глины. Он сказал: «Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи» (15:26). Если человек задумается над тем, как он появился на свет, то поймет, что сотворить человека из вязкой глины сложнее, чем воссоздать его после смерти.