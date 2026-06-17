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الصافات
1
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
وَالصّٰٓفّٰتِ
صَفًّا
۟ۙ
قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو قطار در قطار صفیں باندھے حاضر رہتے ہیں
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Al-Sa'di
آپ 36:83 سے 37:2 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Аллах напомнил о шестом доказательстве правдивости воскрешения. Всевышний Аллах является властелином всего сущего, и ему подвластно все, что существует на небесах и на земле. Все живые и неживые творения являются рабами Аллаха и подчиняются Его воле. Он правит Вселенной по законам своего предопределения, законам своей религии и законам справедливого возмездия. Он непременно воскресит людей после смерти для того, чтобы проявить свою божественную власть и претворить в жизнь законы справедливого возмездия. Все сущее будет возвращено к Аллаху, и в этом нет никакого сомнения. Об этом свидетельствуют многочисленные убедительные доводы и неопровержимые доказательства. Благословен же Господь, чьи слова являются верным руководством, исцелением и светом!