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الصافات
1
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
وَالصّٰٓفّٰتِ
صَفًّا
۟ۙ
قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو قطار در قطار صفیں باندھے حاضر رہتے ہیں
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
الواو فى قوله - تعالى - : ( والصافات ) للقسم . وجوابه قوله : ( إِنَّ إلهكم لَوَاحِدٌ )و ( الصافات ) من الصف ، وهو أن تجعل الشئ على خط مستقيم . تقول : صففت القوم فاصطفوا ، إذا أقمتهم على خط مستقيم . سواء أكانوا فى الصلاة ، أم فى الحرب ، أم فى غير ذلك .