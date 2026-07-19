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الروم
57
30:57
فيوميذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ٥٧
فَيَوْمَئِذٍۢ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٧
فَیَوْمَىِٕذٍ
لَّا
یَنْفَعُ
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
مَعْذِرَتُهُمْ
وَلَا
هُمْ
یُسْتَعْتَبُوْنَ
۟
تو آج کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالم لوگوں کو ان کی معذرت اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Abdelrahman Badawy
فالو
44 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 52:40، 75:39، 57:30
Just imagine the looks on the faces of evil oppressors when they see their victims on the Day of Judgment, wearing crowns and gems, surrounded by Angels, being treated like royalty.
Meanwhile the oppressor will be drowning in his own sweat, unable to stop shaking out of fear of his day in God's court.
In the future you won't have to imagine it.
You will see this scene with your own two eyes.
Justice is beautiful.
Justice will be establishe...
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