Всевышний поведал о Своем всеобъемлющем и безграничном знании. Он знает все, что носят во чревах дочери Адама и самки животных. Ему ведомо, насколько сжимается матка, когда плод погибает или начинает слабеть. Ему также ведомо, насколько она расширяется, когда плод начинает расти. Все сущее имеет у Аллаха свой срок и свою меру. Этот срок нельзя приблизить или отложить, а эту меру нельзя увеличить или уменьшить. А если это происходит, то всегда соответствует божественной мудрости и божественному знанию. Воистину, Аллаху ведомо явное и сокровенное. Он велик, поскольку велики Его божественная сущность, прекрасные имена и совершенные качества. Он превосходит все творения своим местонахождением, могуществом и властью.