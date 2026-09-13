О Мухаммад! Не желай поскорее увидеть, как неверующих постигнет обещанное им наказание. Если они будут и впредь исповедовать неверие и творить беззаконие, то их непременно постигнет то, что им было обещано. Мы можем показать тебе погибель нечестивцев в этой жизни, а можем упокоить тебя до этого. Лицезрение обещанного возмездия - не твоя задача. Тебе велено передать людям откровение и разъяснить его смысл. А Наше дело - призвать людей к ответу за совершенные ими деяния, и тогда всякий, кто справился со своими обязанностями, получит вознаграждение, а всякий, кто проявил халатность, получит наказание.