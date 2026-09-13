Мы сделали Священный Коран книгой заветов на арабском языке. Это совершенное Писание ниспослано на самом ясном и богатом из мировых языков, дабы никто не смог усомниться в его правдивости. Это обязывает людей руководствоваться им, выполнять его заповеди без притворства и не потакать тем желаниям невежд, которые противоречат его предписаниям. Именно поэтому далее Всевышний Аллах предостерег Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, от потакания низменным желаниям неверующих. Однако это не противоречит тому, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был безгрешен. Аллах уберег его от грехов для того, чтобы он был прекрасным примером для своих последователей. А если бы он уступил пожеланиям неверующих после того, как ему было открыто знание о том, что поступать так запрещено, то никто не стал бы покровительствовать ему, дабы он достиг желаемого, и никто не помог бы ему избавиться от всего скверного и неприятного.