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تفسیر: النمل 27:72
النمل
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلْ
عَسٰۤی
اَنْ
یَّكُوْنَ
رَدِفَ
لَكُمْ
بَعْضُ
الَّذِیْ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
۟
آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ ہوسکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو
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العربية
Tafsir Muyassar
قل لهم -أيها الرسول-: عسى أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب الله.