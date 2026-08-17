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تفسیر: النمل 27:66
النمل
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ادّٰرَكَ
عِلْمُهُمْ
فِی
الْاٰخِرَةِ ۫
بَلْ
هُمْ
فِیْ
شَكٍّ
مِّنْهَا ۫ؗ
بَلْ
هُمْ
مِّنْهَا
عَمُوْنَ
۟۠
بلکہ تھک ہار کر رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں بلکہ اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہوچکے ہیں
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Al-Sa'di
آپ 27:66 سے 27:67 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на бессмысленные предположения. Их знания о Последней жизни нельзя назвать ни глубокими, ни поверхностными, потому что это - не знания, а сомнения. Знание заканчивается там, где появляется сомнение, поскольку даже самое незначительное знание несовместимо с сомнением и неуверенностью. Однако положение неверных усугубляется тем, что они слепы к Последней жизни. По причине этой слепоты они не знают о Последней жизни и даже не предполагают о том, что она наступит. Они считают Последнюю жизнь невозможной и невероятной.