سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: النمل 27:64
النمل
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
اَمَّنْ
یَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ
ثُمَّ
یُعِیْدُهٗ
وَمَنْ
یَّرْزُقُكُمْ
مِّنَ
السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ؕ
ءَاِلٰهٌ
مَّعَ
اللّٰهِ ؕ
قُلْ
هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے ؟ اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دتیا ہے آسمانوں اور زمین سے کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ ؟ آپ ﷺ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
] كێ ههیه سهرهتا دروستكراوهكان دروست بكات وه پاشان بیانگهڕێنێتهوه دوای ئهوهی كه ئهیانمرێنێت سهرلهنوێ زیندوویان بكاتهوه؟ [
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
] وه كێ ههیه ڕزق و ڕۆزی ئێوه بدات له ئاسمانهكانهوه به باران بارین وه له زهویهوه به ڕواندنی ڕووهك و دانهوێڵه؟ [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ الله یا خوایهكی تر ههیه ئهم شتانه بكات تا ئێوه بیكهنه شهریك بۆ خوای گهوره كه شایهنی پهرستن بێت؟ [
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٤)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: دهی ئێوه بهڵگهی خۆتان بێنن لهسهر ئهوهی كه خوای گهوره شهریكی ههیه ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن.