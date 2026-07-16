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النمل
54
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤
وَلُوْطًا
اِذْ
قَالَ
لِقَوْمِهٖۤ
اَتَاْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ
وَاَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ
۟
اور لوط ؑ کو بھی (ہم نے بھیجا) جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Неужели вы станете сознательно предаваться мерзости? Ваши отвратительные поступки чужды здравому смыслу и человеческой природе и порицаются законом вашего Господа. Вы тоже осознаете, насколько омерзительны ваши деяния, но продолжаете совершать их, потому что вы - дерзкий и несправедливый народ. Затем святой пророк объяснил, какое же именно злодеяние совершали его соплеменники, и сказал: