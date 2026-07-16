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النمل
50
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُوْا
مَكْرًا
وَّمَكَرْنَا
مَكْرًا
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں پتا بھی نہ چلا
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَكَرُوا۟﴾ فِي ذَلِكَ ﴿مَكۡرࣰا وَمَكَرۡنَا مَكۡرࣰا﴾ أَيْ جازيناهم بتعجيل عقوبتهم ﴿وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ ٥٠﴾