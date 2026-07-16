আর সে শহরে ছিল এমন নয় ব্যাক্তি [১], যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সংশোধন করত না।
[১] এখানে যে শব্দটি এসেছে, তা হলোঃ رهط এ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে, ব্যাক্তি। কিন্তু শব্দটির আসল অর্থঃ দল। অর্থাৎ ন’জন সরদার। তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটি বিরাট দল। এখানে নয় ব্যাক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رهط বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্পপ্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যাক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী]