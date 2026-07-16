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النمل
47
27:47
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧
قَالُوا
اطَّیَّرْنَا
بِكَ
وَبِمَنْ
مَّعَكَ ؕ
قَالَ
طٰٓىِٕرُكُمْ
عِنْدَ
اللّٰهِ
بَلْ
اَنْتُمْ
قَوْمٌ
تُفْتَنُوْنَ
۟
انہوں نے کہا کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اس نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو
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العربية
Al-Sa'di
Самудяне - да осрамит их Всевышний Аллах! - отвергли призыв пророка Салиха. Они не разглядели того добра, которое проповедовал святой пророк, и решили, что он вместе с остальными правоверными мешает им обрести благополучие в мирской жизни. Салих сказал им: «Наказание постигает людей в мирской жизни по причине их собственных грехов и злодеяний. Аллах испытывает вас благоденствием и лишениями, а также добром и злом для того, чтобы всем стало ясно, кто отречется от злодеяний и покается, а кто останется в числе неверных». Увы! Самудяне упрямо отказались уверовать в своего пророка и продолжали сопротивляться его призыву.