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النمل
46
27:46
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيية قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٤٦
قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦
قَالَ
یٰقَوْمِ
لِمَ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِالسَّیِّئَةِ
قَبْلَ
الْحَسَنَةِ ۚ
لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُوْنَ
اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ
۟
اس ؑ نے کہا : اے میری قوم کے لوگو ! تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے
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العربية
Al-Sa'di
Почему вы охотно совершаете грехи и не желаете совершать праведные поступки, благодаря которым вы сумели бы привести в порядок свои мирские и религиозные дела. Воистину, никто не заставляет вас совершать грехи и злодеяния. Покайтесь в своем многобожии и неверии и попросите у Аллаха прощения. Быть может, вы будете помилованы. Помните о том, что Аллах не лишает Своей милости тех, кто совершает добрые дела, и покаяние также относится к этим прекрасным деяниям.