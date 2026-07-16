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النمل
43
27:43
وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين ٤٣
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍۢ كَـٰفِرِينَ ٤٣
وَصَدَّهَا
مَا
كَانَتْ
تَّعْبُدُ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّهَا
كَانَتْ
مِنْ
قَوْمٍ
كٰفِرِیْنَ
۟
اور سلیمان ؑ نے اسے روک دیا (اس سے) جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا وہ ایک کافر قوم میں سے تھی
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العربية
Al-Sa'di
Сабейская царица было достаточно умна для того, чтобы отличить истину ото лжи, однако ее ложные представления мешали ей узреть истину и обратиться в исламскую веру. Ей было трудно преодолеть это препятствие, ибо она принадлежала к народу неверному и совершала то, что совершали ее соплеменники. Люди, как правило, продолжают исповедовать убеждения своего народа, даже если осознают ошибочность и порочность этих убеждений. Исключения из этого правила происходят крайне редко, и поэтому нет ничего удивительного в том, что сабейская царица долгое время оставалась многобожницей.