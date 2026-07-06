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النمل
41
27:41
قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون ٤١
قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٤١
قَالَ
نَكِّرُوْا
لَهَا
عَرْشَهَا
نَنْظُرْ
اَتَهْتَدِیْۤ
اَمْ
تَكُوْنُ
مِنَ
الَّذِیْنَ
لَا
یَهْتَدُوْنَ
۟
سلیمان ؑ نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی ہیئت ذرا بدل دو ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے
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قرأت
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Затем Сулейман велел своим подданным переделать трон сабейской царицы. Он велел снять некоторые украшения и добавить вместо них другие, дабы они могли убедиться в том, что царица действительно умна и сообразительна. Если это так, то она непременно узнает свой трон и подтвердит то, что она по праву восседала на сабейском престоле.