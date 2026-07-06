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النمل
39
27:39
قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين ٣٩
قَالَ عِفْرِيتٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌۭ ٣٩
قَالَ
عِفْرِیْتٌ
مِّنَ
الْجِنِّ
اَنَا
اٰتِیْكَ
بِهٖ
قَبْلَ
اَنْ
تَقُوْمَ
مِنْ
مَّقَامِكَ ۚ
وَاِنِّیْ
عَلَیْهِ
لَقَوِیٌّ
اَمِیْنٌ
۟
جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ ؑ اپنی اس مجلس سے اٹھیں اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Принести трон вызвался некий ифрит из джиннов. Арабское слово ифрит означает ‘очень сильный’, ‘усердный’. Царство Сулеймана находилось в Шаме, и для того, чтобы перевезти трон сабейской царицы обычным способом ему понадобилось бы около четырех месяцев: два месяца, чтобы добраться до Йемена, и два месяца, чтобы вернуться оттуда в Шам. Несмотря на это, могучий джинн обязался принести ему огромный и тяжелый трон раньше, чем он покинет собрание. Важные собрания, как правило, длятся почти все утро. Они могут продлиться треть дня и даже более того. Можно представить себе, каким великим правителем был пророк Сулейман, если он имел таких могущественных и сильных подданных.