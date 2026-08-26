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تفسیر: النجم 53:60
النجم
60
53:60
وتضحكون ولا تبكون ٦٠
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
وَتَضْحَكُوْنَ
وَلَا
تَبْكُوْنَ
۟ۙ
اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ }
أي: تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس، وتلين له القلوب، وتبكي له العيون،سماعا لأمره ونهيه، وإصغاء لوعده ووعيده، والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة