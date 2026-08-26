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تفسیر: النجم 53:58
النجم
58
53:58
ليس لها من دون الله كاشفة ٥٨
لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨
لَیْسَ
لَهَا
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
كَاشِفَةٌ
۟ؕ
نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا۔
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( لَيْسَ لَهَا ) أى : الساعة ( مِن دُونِ الله كَاشِفَةٌ ) أى : ليس لها أحد سوى الله - تعالى - يستطيع الإخبار عنها ، والكشف عن علاماتها ، والعلم بوقتها وبوقوعها .