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تفسیر: النجم 53:49
النجم
49
53:49
وانه هو رب الشعرى ٤٩
وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ٤٩
وَاَنَّهٗ
هُوَ
رَبُّ
الشِّعْرٰی
۟ۙ
اور یہ کہ وہی شعریٰ کا بھی ربّ ہے۔
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى }
وهي النجم المعروف بالشعرى العبور، المسماة بالمرزم، وخصها الله بالذكر، وإن كان رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق،فكيف تتخذ إلها مع الله