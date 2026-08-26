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تفسیر: النجم 53:48
النجم
48
53:48
وانه هو اغنى واقنى ٤٨
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٤٨
وَاَنَّهٗ
هُوَ
اَغْنٰی
وَاَقْنٰی
۟ۙ
اور یہ کہ اسی نے دولت دی اور اسی نے خزانہ دیا۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (٤٨)
] وە هەر خوای گەورەیە كە كەسانێك دەوڵەمەند ئەكات وە كەسانێك فەقیر ئەكات, یان ئەبەخشێ بە كەسانێك دەوڵەمەندیان ئەكات وە كەسانێك لەوە زیاتریشیان پێ ئەبەخشێ, یاخود خواى گەورە خۆى دەوڵەمەند كردووەو خەڵكى وا لێكردووە پێویستیان بە خوا بێت، یاخود (وَأَقْنَى) كەسانێك ڕازی ئەكات .