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تفسیر: النجم 53:44
النجم
44
53:44
وانه هو امات واحيا ٤٤
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤
وَاَنَّهٗ
هُوَ
اَمَاتَ
وَاَحْیَا
۟ۙ
اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
آپ 53:44 سے 53:45 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, которые они совершили в своей земной жизни.