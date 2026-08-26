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تفسیر: النجم 53:42
النجم
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَاَنَّ
اِلٰی
رَبِّكَ
الْمُنْتَهٰی
۟ۙ
اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na kwamba kwa Mola wako, ewe Mtume, ndipo watakapokomea viumbe Vyake vyote Siku ya Kiyama.