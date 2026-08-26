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تفسیر: النجم 53:34
النجم
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَاَعْطٰی
قَلِیْلًا
وَّاَكْدٰی
۟
تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہوگیا۔
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, как ужасно положение людей, не желающих поклоняться одному Аллаху и отвергающих истину. Лишь изредка они делают добро людям, поскольку они скупы и не любят одарять окружающих. Среди их качеств нет великодушия и добродетели, зато их души переполнены нежеланием повиноваться Аллаху и творить добро. Но, несмотря на это, они не упускают случая похвалиться и ставят себя выше того места, на которое их поместил Аллах.