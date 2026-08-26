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تفسیر: النجم 53:34
النجم
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَاَعْطٰی
قَلِیْلًا
وَّاَكْدٰی
۟
تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہوگیا۔
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
na akatoa kidogo katika mali yake kisha akaacha kutoa na akakata hisani yake?