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تفسیر: النجم 53:34
النجم
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَاَعْطٰی
قَلِیْلًا
وَّاَكْدٰی
۟
تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہوگیا۔
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وأعطى قَلِيلاً ) من العطاء ( وأكدى ) أى ثم قطع هذا العطاء .قال صاحب الكشاف : ( وأكدى ) أى : وقطع عطيته وأمسك ، وأصله إكداء الحافر ، وهو أن تلقاه كديه ، وهى صلابة كالصخر فيمسك عن الحفر .والمراد به هنا : ذمه بالبخل والشح ، بعد ذمه بالتولى عن الحق .