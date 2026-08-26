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تفسیر: النجم 53:34
النجم
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَاَعْطٰی
قَلِیْلًا
وَّاَكْدٰی
۟
تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہوگیا۔
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فإن سمحت نفسه ببعض الشيء، القليل، فإنه لا يستمر عليه، بل يبخل ويكدى ويمنع.فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة بل طبعه التولي عن الطاعة، وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا، فهو يزكي نفسه، وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها.