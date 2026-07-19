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33
53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
اَفَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
تَوَلّٰی
۟ۙ
پھر (اے نبی ﷺ !) کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے پیٹھ موڑ لی ؟
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حدیث
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আপনি কি দেখেছেন সে ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ;