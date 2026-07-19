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النجم
28
53:28
وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شييا ٢٨
وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًۭٔا ٢٨
وَمَا
لَهُمْ
بِهٖ
مِنْ
عِلْمٍ ؕ
اِنْ
یَّتَّبِعُوْنَ
اِلَّا
الظَّنَّ ۚ
وَاِنَّ
الظَّنَّ
لَا
یُغْنِیْ
مِنَ
الْحَقِّ
شَیْـًٔا
۟ۚ
اور ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف گمان کی۔ اور ظن تو حق سے کچھ بھی مستغنی نہیں کرسکتا۔
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العربية
Al-Sa'di
Ни Аллах, ни Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не сообщали им этого. Даже человеческий разум не в силах представить себе подобное. Напротив, все говорит о том, что измышления многобожников лживы и несостоятельны. Аллах не нуждается ни в супруге, ни в детях. Он - один, ни от кого не зависит и ни в ком не нуждается. Он не был рожден и не рожает, и никто на свете не похож на Него. А что касается ангелов, то эти благородные создания - всего лишь приближенные слуги Всевышнего. Они не нарушают Его велений и выполняют все, что им приказывают. Но многобожники не ведают об этом и возводят навет на Аллаха. Они опираются на свои догадки и предположения, но ведь догадки не могут служить заменой истине. Истина же всегда подтверждается убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами.