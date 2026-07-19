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27
53:27
ان الذين لا يومنون بالاخرة ليسمون الملايكة تسمية الانثى ٢٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ٢٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ
لَیُسَمُّوْنَ
الْمَلٰٓىِٕكَةَ
تَسْمِیَةَ
الْاُ
۟
یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے مونث نام رکھ دیے ہیں۔
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العربية
Al-Sa'di
Язычники, которые отказались уверовать в посланников своего Господа и в Последнюю жизнь, по причине своего неверия осмелились совершать злодеяния, ненавистные Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Они нарекли ангелов дочерьми Аллаха. Тем самым они не только приписали Всевышнему способность рожать детей, которая присуща лишь творениям, но и проявили неуважение к ангелам, назвав их существами женского пола.