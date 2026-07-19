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25
53:25
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥
فَلِلّٰهِ
الْاٰخِرَةُ
وَالْاُوْلٰی
۟۠
پس آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
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Tafsir Muyassar
آپ 53:24 سے 53:25 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها مما تهواه نفسه، فلله أمر الدنيا والآخرة.