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24
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤
اَمْ
لِلْاِنْسَانِ
مَا
تَمَنّٰی
۟ؗۖ
کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے ؟
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٤)
] یاخود ئایا ئەوەی كە ئێوە خۆتان ئاواتی بۆ ئەخوازن وا ئەزانن ئەوە سوودتان پێ ئەگەیەنێ، نەخێر مەرج نییە وابێت .