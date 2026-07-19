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23
53:23
ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ٢٣
إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ٢٣
اِنْ
هِیَ
اِلَّاۤ
اَسْمَآءٌ
سَمَّیْتُمُوْهَاۤ
اَنْتُمْ
وَاٰبَآؤُكُمْ
مَّاۤ
اَنْزَلَ
اللّٰهُ
بِهَا
مِنْ
سُلْطٰنٍ ؕ
اِنْ
یَّتَّبِعُوْنَ
اِلَّا
الظَّنَّ
وَمَا
تَهْوَی
الْاَنْفُسُ ۚ
وَلَقَدْ
جَآءَهُمْ
مِّنْ
رَّبِّهِمُ
الْهُدٰی
۟ؕ
یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اَجداد نے اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن وتخمین کی اور اپنی خواہشاتِ نفس کی جب کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدیٰ آچکا ہے۔
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Al-Sa'di
آپ 53:23 سے 53:24 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Любое воззрение и любое начинание, которое не подкрепляется ниспосланными Аллахом доказательствами, является ошибочным и порочным и не может иметь отношения к религии. Однако многобожники не обращают внимания на доказательства, которые могут открыть им глаза на истину. Опираясь на свои жалкие познания и в угоду своим желаниям, они строят догадки, пытаясь оправдать многобожие и ересь. До них дошла истина, однако многочисленные догадки и предположения мешают им встать на прямой путь. Аллах разъяснил им единобожие, пророчество и все остальные вопросы, в познании которых нуждаются Его рабы. Он разъяснил все это самым простым и самым убедительным образом, обосновав истинность своих наставлений неопровержимыми доводами и доказательствами, которые обязывают каждого разумного человека уверовать и последовать прямым путем. Воистину, после такого разъяснения и стольких доказательств ни у одного человека не может быть оправдания неверию и заблуждению. Поэтому многобожников, которые не желают отказываться от своих лживых теорий и предположений, ожидают вечные муки и бесконечные страдания. Их упрямство и неуступчивость в таком положении - это величайшая глупость и чудовищная несправедливость. Однако все это не мешает многобожникам любоваться собой и строить мечты. Тем не менее, их лживым мечтам и надеждам не суждено сбыться, и поэтому далее Всевышний сказал: