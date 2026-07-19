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21
53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١
اَلَكُمُ
الذَّكَرُ
وَلَهُ
الْاُ
۟
کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ؟
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١)
] ئایا ئێوە خۆتان كوڕ بۆ خۆتان بڕیار ئەدەن و كچتان ببێ زیندەبەچاڵی ئەكەن بەڵام كچ ئەدەنە پاڵ خوای گەورەو ئەڵێن: مەلائیكەت كچی خوایە .