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20
53:20
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠
وَمَنٰوةَ
الثَّالِثَةَ
الْاُخْرٰی
۟
اور جو تیسری ایک اور (دیوی) منات ہے ؟
تفاسیر
لیئرز
اسباق
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جوابات
قرأت
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, как лживо и порочно идолопоклонство. Многобожники поклонялись беспомощным идолам, которые были далеки от совершенства и были не способны принести пользу или причинить вред? Их боги были всего лишь пустыми именами, лишенными всякого смысла. Вместе со своими невежественными и заблудшими отцами они придумали для себя этих идолов и нарекли их именами, которыми обманывали себя и других. Божества, которые появились на свет таким образом, не заслуживали поклонения, как и не заслуживали своих громких имен. Язычники полагали, будто идолы обладают божественными качествами, и придумали для них соответствующие имена. Имя Аль-Лат произошло от слова Аль-Илях - ‘достойный поклонения и обожествления’. Имя аль-Узза произошло от слова Аль-Азиз - ‘могущественный’. Имя Манат произошло от слова Маннан - ‘милостивый’. Так язычники исказили прекрасные имена Аллаха и приравняли к Нему своих вымышленных богов. Однако от этого их боги не перестали быть пустыми именами и не приобрели божественных качеств, и это ясно каждому, кто обладает хоть каплей ума.