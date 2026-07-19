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النجم
20
53:20
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠
وَمَنٰوةَ
الثَّالِثَةَ
الْاُخْرٰی
۟
اور جو تیسری ایک اور (دیوی) منات ہے ؟
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
أفرأيتم- أيها المشركون-
هذه الآلهة التي تعبدونها:
اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعت أو ضرَّت حتى تكون شركاء لله؟