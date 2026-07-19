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19
53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
اَفَرَءَیْتُمُ
اللّٰتَ
وَالْعُزّٰی
۟ۙ
تو کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا ہے ؟
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Tafsir Ahsanul Bayaan
তোমরা কি ভেবে দেখেছ ‘লাত’ ও ‘উয্যা’ সম্বন্ধে